Jannik Sinner la sconcertante rivelazione su Djokovic | Problemi di salute prima del match

Durante la semifinale degli Australian Open 2026, Jannik Sinner ha perso al quinto set contro Novak Djokovic. Un'intervista a Tennis Channel ha svelato che l’atleta ha avuto problemi di salute durante la preparazione per il match. La sconfitta ha attirato molte critiche, ma questa rivelazione aggiunge un dettaglio inaspettato sulla sua condizione in quel momento.

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open 2026 (persa al quinto set) ha scatenato molte critiche verso l'altoatesino, ma un'intervista recente a Tennis Channel rivela un retroscena finora poco considerato: problemi di salute durante la preparazione. Sinner, sempre riservato sulle questioni fisiche, ha dichiarato: “Ho avuto una offseason molto positiva in cui mi sono allenato molto ma mi sono ammalato a Natale e poi ancora prima di andare in Australia. Ora penso di aver recuperato molto bene, anche a Melbourne stavo abbastanza bene. Ho avuto solo un match dove ho avuto i crampi ma mi sento bene. Per me la cosa più importante è sentirmi bene anche dal punto di vista mentale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

