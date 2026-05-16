Jannik Sinner ha battuto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4, assicurandosi un posto in finale agli Internazionali d’Italia 2026, in programma domenica 17 maggio alle 17. Durante il match, il giocatore italiano ha dichiarato di aver dovuto combattere duramente e che questa vittoria lo aiuterà in vista del prossimo Roland Garros. Ha anche commentato che il suo avversario, Ruud, sembrava più fresco durante la partita.

Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e si è così qualificato alla finale degli Internazionali d’Italia 2026: domenica 17 maggio (ore 17.00) affronterà il norvegese Casper Ruud, con il chiaro obiettivo di conquistare il trofeo sulla terra rossa di Roma per la prima volta in carriera. La partita contro il russo è stata durissima, fermata ieri sera e proseguita oggi pomeriggio per un quarto d’ora, prima di riuscire a chiudere i conti. In conferenza stampa il numero 1 del mondo è tornato su quanto successo nella prima parte del confronto, condizionata da alcuni problemi fisici nel secondo set e poi... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “Ho dovuto combattere, mi aiuterà per il Roland Garros. Ruud più fresco…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Jannik Sinner vs Cameron Norrie First Ever Meeting | Madrid 2026 Match Highlights

Sullo stesso argomento

Jannik Sinner: “Sono contento di giocare contro Alcaraz, mi servirà per il Roland Garros”Prestazione dominante e parole misurate: Jannik Sinner analizza con lucidità il successo nelle semifinali del Masters1000 di Montecarlo su Alexander...

Jannik Sinner realista: “A Madrid giorno per giorno, conta il Roland Garros. Alcaraz non mi ha detto nulla…”Jannik Sinner si è allenato nella giornata odierna e si sta avvicinando al proprio esordio nel Masters 1000 di Madrid, previsto per la giornata di...

Jannik Sinner in conferenza stampa: Ieri ho dovuto lottare tanto lo sapevo fin dall’inizio che sarebbe stata difficile fisicamente, ho cercato di lottare con le migliori forza che avevo. Oggi è come ricominciare da zero e con condizioni diverse rispetto a ieri. Son x.com

Jannik Sinner potrebbe realisticamente vincere ogni singolo grande titolo a parte le Olimpiadi in un periodo di 1.029 giorni reddit

Sinner affronta Ruud per la quinta volta: precedenti a senso unico, uno a RomaSono quattro i precedenti tra i due finalisti degli Internazionali d'Italia 2026. Jannik Sinner e Casper Ruud giocheranno l'uno contro l'altro per la ... oasport.it

Jannik Sinner: Ho dovuto combattere, mi aiuterà per il Roland Garros. Ruud più fresco…Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 e si è così qualificato alla finale degli Internazionali d'Italia 2026: ... oasport.it