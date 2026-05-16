Il regista ha annunciato dettagli sui progetti di Avatar 4 e 5, spiegando che i tempi di produzione saranno ridotti e i costi più contenuti rispetto ai film precedenti. Secondo quanto dichiarato, le due pellicole saranno realizzate con un approccio diverso, con un budget più limitato e un programma di lavorazione più breve. Questi cambiamenti mirano a rendere più sostenibile la realizzazione delle prossime opere della saga, senza specificare le date di uscita o altre informazioni tecniche.

James Cameron ha finalmente fornito importanti aggiornamenti sullo sviluppo di Avatar 4 e Avatar 5. Intervenuto al podcast di Empire (via Deadline), il regista ha annunciato l’obiettivo di voler realizzare i prossimi due capitoli della saga nella metà del tempo e con due terzi dei costi di produzione rispetto alle pellicole passate, ottimizzando la rotta per Pandora. La decisione arriva mesi dopo il rilascio di Avatar: Fuoco e Cenere. A quanto pare, il regista andrà alla ricerca di nuove tecnologie per snellire la produzione dei film, definiti spaventosamente costosi. Cameron si prenderà circa un anno per definire questo modello; tutto questo subito dopo il progetto in 3D su Billie Eilish. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - James Cameron svela il piano per Avatar 4 e 5: dimezzare i tempi e tagliare i costi

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