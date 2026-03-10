James Cameron anche se Avatar 3 ha incassato molto meno del previsto | Avatar 4 resta molto probabile

James Cameron ha dichiarato che, nonostante Avatar: Fuoco e Cenere abbia incassato circa 870 milioni di dollari in meno rispetto a The Way of Water, il quarto capitolo della saga, Avatar 4, rimane ancora molto probabile. La produzione del film sembra continuare a essere considerata una possibilità, anche se i risultati al botteghino di Avatar 3 non hanno soddisfatto le aspettative.

Nonostante Avatar: Fuoco e Cenere abbia incassato circa 870 milioni di dollari in meno rispetto a The Way of Water, James Cameron assicura che Avatar 4 è ancora "molto probabile". Il futuro della saga di Avatar continua a far discutere Hollywood. Dopo risultati al botteghino inferiori rispetto al capitolo precedente, molti osservatori hanno iniziato a chiedersi se il franchise avrebbe rallentato. Ma James Cameron ha chiarito che la storia di Pandora è tutt'altro che finita. Il futuro di Avatar dopo Fuoco e Cenere Quando Avatar: Fuoco e Cenere è arrivato nelle sale, l'aspettativa era inevitabilmente altissima. Il precedente capitolo, Avatar: La via dell'acqua, aveva dimostrato ancora una volta quanto il pubblico globale fosse disposto a tornare su Pandora, trasformando il film in uno dei maggiori successi commerciali degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

