Un'attrice di origini indigene ha intentato una causa legale contro il regista di Avatar e la casa di produzione, accusandoli di aver utilizzato il suo volto senza autorizzazione. La denuncia riguarda un’immagine stilizzata del personaggio Neytiri, interpretato da un'attrice diversa, senza il suo consenso. La richiesta include un risarcimento danni da parte dell’attrice, che sostiene di aver subito un uso non autorizzato del proprio aspetto nel processo creativo.

L'attrice nativa Q'orianka Kilcher ha chiesto a Cameron e Disney un risarcimento danni per aver usato il suo volto senza permesso n uno schizzo del personaggio di Neytiri, interpretato da Zoe Saldaña. Guai per James Cameron e Disney. L'attrice nativa Q'orianka Kilcher avrebbe denunciato il regista, colpevole di averle rubato il volto per ideare l'aspetto di Neytiri, Na'Vi interpretata da Zoe Saldaña. L'attrice di Yellowstone, dove cui interpreta l'avvocata nativa Angela Blue Thunder, ha dichiarato che, quando aveva 14 anni e aveva da poco interpretato Pocahontas nel film di Terrence Malick The New World - Il nuovo mondo, Cameron avrebbe estratto i suoi tratti somatici da una fotografia pubblicata e avrebbe incaricato il suo team di design di utilizzarli come base per il personaggio di Neytiri in Avatar.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Avatar, star di Yellowstone accusa James Cameron: "Ha rubato il mio aspetto"

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