Italiani morti alle Maldive il capo Nuclei sub della Guardia costiera | Forse intrappolati per aiutarsi a vicenda Italia più sicura
Due italiani sono morti alle Maldive in circostanze ancora da chiarire. Secondo il capo del Nucleo sub della Guardia costiera, potrebbe esserci stato un problema di visibilità o una contaminazione delle bombole. La dinamica dell’accaduto e le cause precise richiederanno ulteriori accertamenti, che potrebbero richiedere del tempo. La Guardia costiera italiana ha anche riferito che, probabilmente, i due si sono aiutati a vicenda durante l’incidente. La sicurezza in Italia nelle attività subacquee viene comunque considerata elevata.
«Può esserci stato un problema di visibilità o una contaminazione delle bombole. Servirà tempo, ma non sarà impossibile capire le cause». A parlare è il capitano di fregata Angelo Doria, il coordinatore nazionale dei Nuclei subacquei della Guardia costiera e dei soccorritori marittimi, in servizio al Comando generale della Capitanerie. La tragedia delle Maldive arriva mentre in Italia sono entrate in vigore regole più stringenti sulle immersioni. Cosa è successo alle Maldive? «Bisogna capire prima di tutto che tipo di attrezzatura utilizzavano: se a circuito aperto o a circuito chiuso. Supponendo che avessero un’attrezzatura a circuito aperto, dobbiamo soffermarci sul fatto che sono stati coinvolti tutti e cinque. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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