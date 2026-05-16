Due italiani sono morti alle Maldive in circostanze ancora da chiarire. Secondo il capo del Nucleo sub della Guardia costiera, potrebbe esserci stato un problema di visibilità o una contaminazione delle bombole. La dinamica dell’accaduto e le cause precise richiederanno ulteriori accertamenti, che potrebbero richiedere del tempo. La Guardia costiera italiana ha anche riferito che, probabilmente, i due si sono aiutati a vicenda durante l’incidente. La sicurezza in Italia nelle attività subacquee viene comunque considerata elevata.

«Può esserci stato un problema di visibilità o una contaminazione delle bombole. Servirà tempo, ma non sarà impossibile capire le cause». A parlare è il capitano di fregata Angelo Doria, il coordinatore nazionale dei Nuclei subacquei della Guardia costiera e dei soccorritori marittimi, in servizio al Comando generale della Capitanerie. La tragedia delle Maldive arriva mentre in Italia sono entrate in vigore regole più stringenti sulle immersioni. Cosa è successo alle Maldive? «Bisogna capire prima di tutto che tipo di attrezzatura utilizzavano: se a circuito aperto o a circuito chiuso. Supponendo che avessero un’attrezzatura a circuito aperto, dobbiamo soffermarci sul fatto che sono stati coinvolti tutti e cinque. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Italiani morti alle Maldive, il capo Nuclei sub della Guardia costiera: «Forse intrappolati per aiutarsi a vicenda. Italia più sicura»

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