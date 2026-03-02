Quei turisti italiani intrappolati alle Maldive | C’è chi piange sempre molti accampati in aeroporto

Un gruppo di circa 200 turisti italiani si trova alle Maldive e denuncia di essere rimasto bloccato in aeroporto. Tra loro ci sono persone che piangono regolarmente e altre che hanno deciso di accamparsi in struttura mentre aspettano di poter ripartire. Uno di loro ha riferito di essere in difficoltà per le scorte di un farmaco essenziale per il diabete.

Napoli, 2 marzo – "Qui siamo quasi 200 italiani. Ci sentiamo abbandonati. Io sto anche per terminare le scorte di un farmaco che mi è necessario per il diabete. Se non dovessi rientrare in tempo, non so come fare". Giuseppe Piras, titolare del salone "Piras's parrucchieri" nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, è bloccato all'aeroporto di Malè, capitale della Repubblica delle Maldive. La guerra tra Usa-Israele e Iran ha determinato anche la chiusura dello scalo sull'isola dell'Oceano Indiano, impedendo a centinaia di italiani in vacanza di fare ritorno a casa. Code all'aeroporto internazionale di Bali "Sarei dovuto rientrare il 1° marzo, ma qui non parte alcun volo", racconta Giuseppe Piras all'Agenzia Nova.