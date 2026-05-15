Un testimone ha descritto le condizioni meteorologiche durante l’incidente alle Maldive, affermando che il tempo era sereno, il mare tranquillo e la visibilità buona. La persona presente a bordo della barca Safari Duke of York ha riferito che l’allarme è stato dato immediatamente dopo aver constatato le difficoltà dei sub durante l’immersione. L’incidente ha coinvolto cinque italiani che si trovavano nelle grotte di Alimathà, nelle acque delle Maldive.

“ Il tempo era bello, il mare non era perturbato e la visibilità era ottima ”. Comincia da qui il racconto di una delle persone presenti a bordo della Safari boat Duke of York, l’imbarcazione da cui si sono immersi i cinque italiani morti durante un’escursione alle grotte di Alimathà, alle Maldive. Una testimonianza che aggiunge nuovi dettagli alle ore drammatiche successive alla scomparsa del gruppo sott’acqua. “ L’immersione doveva durare meno di un’ora. Si sono tuffati alle 11 e quando intorno alle 12 non li abbiamo visti riemergere abbiamo iniziato subito a cercarli con la barca ”, racconta il testimone all’Ansa. Secondo quanto riferito, l’imbarcazione si trovava a poche centinaia di metri dal punto dell’immersione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tragedia alle Maldive, il racconto di un testimone: "Il tempo era bello, adatto a un'immersione. Allarme dato subito"

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