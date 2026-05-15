I genitori della 31enne Muriel Oddenino tra gli italiani morti alle Maldive | Grati dell' affetto abbiamo bisogno di silenzio
I genitori di una donna italiana di 31 anni, deceduta alle Maldive, hanno scritto un breve messaggio con un pennarello nero, che è stato affisso al cancello della loro casa a Poirino. La comunicazione, appesa in una giornata caratterizzata da pioggia, recita poche parole e esprime gratitudine per l'affetto ricevuto, aggiungendo che hanno bisogno di silenzio. Non sono state fornite altre dichiarazioni pubbliche dai familiari in questa fase.
Poche parole scritte con un pennarello nero su un foglio bianco, appese al cancello della loro abitazione a Poirino, in una giornata di pioggia e dolore. È un messaggio alla comunità, agli amici e a chi anche senza aver mai conosciuto Muriel Oddenino, ne ha appreso la tragica scomparsa. “Vi siamo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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La Stampa Torino. . Amava il mare fin da piccola. Ha imparato a nuotare prima di camminare. Ed era una gran bella persona. Lo dice la zia Cristina con quella semplicità che hanno le cose vere, le cose che non hanno bisogno di aggiunte. Muriel Oddenino, facebook
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