I genitori della 31enne Muriel Oddenino tra gli italiani morti alle Maldive | Grati dell' affetto abbiamo bisogno di silenzio

I genitori di una donna italiana di 31 anni, deceduta alle Maldive, hanno scritto un breve messaggio con un pennarello nero, che è stato affisso al cancello della loro casa a Poirino. La comunicazione, appesa in una giornata caratterizzata da pioggia, recita poche parole e esprime gratitudine per l'affetto ricevuto, aggiungendo che hanno bisogno di silenzio. Non sono state fornite altre dichiarazioni pubbliche dai familiari in questa fase.

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