Il Sinalp lancia la sfida della parità di genere | Sicurezza lavoro e responsabilità sociale

Nelle ultime ore si è svolto presso la sede di Sicindustria un convegno intitolato “ZeroMolestie: contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro”. L’evento, promosso dal sindacato Sinalp, ha affrontato temi legati alla parità di genere, concentrandosi su sicurezza, lavoro e responsabilità sociale. Alla discussione hanno partecipato rappresentanti di diverse organizzazioni e lavoratori.

Si è tenuto nelle scorse ore, presso la prestigiosa sede di Sicindustria, il convegno istituzionale "ZeroMolestie: contro ogni forma di violenza per la tutela della dignità nel lavoro". L'evento ha segnato un punto di svolta per il sistema produttivo siciliano, mettendo al centro la presentazione della campagna nazionale "Scontrino ZeroMolestie Sinalp" e le nuove opportunità legate alla Certificazione della Parità di Genere. Il progetto, promosso dall'O.S. SINALP attraverso il Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete (S.T.A.R.), propone un modello innovativo di partecipazione attiva. Trasformando un documento quotidiano come lo...