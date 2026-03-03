L’operazione ’parità di genere’ Lavoro smart e a prova di famiglia Il Comune vara il piano triennale

Il Comune ha approvato un piano triennale dedicato alla parità di genere, che include iniziative per promuovere il lavoro smart e soluzioni a prova di famiglia. L’obiettivo è rendere più efficace e concreto il sostegno alle dipendenti pubbliche attraverso interventi mirati e un’attuazione più vicina alle esigenze quotidiane di chi lavora negli uffici comunali.

Un impegno più forte, più strutturato e soprattutto più vicino alla vita reale delle lavoratrici del Comune. A Monza prende forma il nuovo Piano triennale delle azioni positive (Pap) 2026-2028, lo strumento con cui l’amministrazione intende rafforzare la parità di genere e promuovere un ambiente di lavoro capace di conciliare tempi professionali e personali, prevenire discriminazioni e diffondere una cultura del rispetto. L’obiettivo è chiaro: rimuovere gli ostacoli che ancora oggi limitano l’effettiva uguaglianza tra uomini e donne all’interno dell’ente. Un traguardo che passa attraverso azioni concrete, dalla flessibilità organizzativa al monitoraggio del benessere lavorativo, fino alla prevenzione delle molestie fisiche, morali e psicologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

