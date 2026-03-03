Il Comune ha approvato un piano triennale dedicato alla parità di genere, che include iniziative per promuovere il lavoro smart e soluzioni a prova di famiglia. L’obiettivo è rendere più efficace e concreto il sostegno alle dipendenti pubbliche attraverso interventi mirati e un’attuazione più vicina alle esigenze quotidiane di chi lavora negli uffici comunali.

Un impegno più forte, più strutturato e soprattutto più vicino alla vita reale delle lavoratrici del Comune. A Monza prende forma il nuovo Piano triennale delle azioni positive (Pap) 2026-2028, lo strumento con cui l’amministrazione intende rafforzare la parità di genere e promuovere un ambiente di lavoro capace di conciliare tempi professionali e personali, prevenire discriminazioni e diffondere una cultura del rispetto. L’obiettivo è chiaro: rimuovere gli ostacoli che ancora oggi limitano l’effettiva uguaglianza tra uomini e donne all’interno dell’ente. Un traguardo che passa attraverso azioni concrete, dalla flessibilità organizzativa al monitoraggio del benessere lavorativo, fino alla prevenzione delle molestie fisiche, morali e psicologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’operazione ’parità di genere’. Lavoro smart e a prova di famiglia. Il Comune vara il piano triennale

Scuola e parità di genere, il piano di Frassinetti per le discipline Stem: 600 milioni per superare il divarioIl Ministero investe seicento milioni nelle discipline Stem per superare il divario di genere a scuola.

Il piano finanziario triennale del Comune di Napoli riceve il via libera dal consiglio comunaleIl consiglio comunale di Napoli ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione triennale 2026-2028, siglando un passaggio fondamentale per la...

Altri aggiornamenti su L’operazione ’parità di genere’. Lavoro smart e a prova di famiglia.

Temi più discussi: L’operazione ’parità di genere’. Lavoro smart e a prova di famiglia. Il Comune vara il piano triennale; 8 marzo: il Comune invita tutta la città a un mese di iniziative per i diritti e la parità / Comunicati / Novità / Homepage; Parità partecipata. La sfida dell’inclusione passa dal salario, il 6 marzo a Roma la tavola rotonda Fisascat Cisl; Il processo del lavoro e la sua crisi identitaria.

L’operazione ’parità di genere’. Lavoro smart e a prova di famiglia. Il Comune vara il piano triennaleDalla conciliazione dei tempi professionali e personali fino alla prevenzione delle discriminazioni. L’amministrazione punta a rimuovere gli ostacoli che ancora limitano l’uguaglianza tra uomini e don ... ilgiorno.it

Festa della Donna, le tappe della parità di genere in ItaliaDal voto al divorzio, dalla parità al lavoro: la storia dei diritti delle donne italiane racconta conquiste che spiegano perché l’8 marzo conta ... dilei.it

Grazie allo straordinario gruppo di lavoro che mi ha affiancato in questo speciale di #Ulisse. Sono stati loro a realizzare questo programma e a spingere me, quasi fossi una barchetta di carta su un fiume, in questo percorso unico. #Ulisse x.com

Corriere della Sera. . «Il ministro Crosetto non ha mai smesso di fare il suo lavoro». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un'intervista al Tg5, rispondendo alla domanda su quanto abbia pesato l'assenza del ministro della Difesa, Guido Cr - facebook.com facebook