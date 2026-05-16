Italia marito e moglie investiti sulle strisce | ora la terribile notizia

Una coppia è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali in una strada trafficata. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, in una zona frequentata da pedoni e veicoli. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno conducendo accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Nessun dettaglio sulla condizione dei due coinvolti è stato ancora reso pubblico.

Il sole del pomeriggio illuminava una giornata come tante, scandita dal ritmo tranquillo di una passeggiata in coppia. Due esistenze intrecciate da decenni stavano camminando fianco a fianco, condividendo i passi e la familiarità di un percorso quotidiano. Nulla avrebbe potuto far presagire che, nel giro di pochi istanti, la normalità di quel momento si sarebbe trasformata in una tragedia irreparabile. Un impatto improvviso e violentissimo ha spezzato bruscamente la serenità di quel tragitto, trasformando una strada qualunque nel palcoscenico di un dramma che ha unito indissolubilmente il destino di due coniugi anziani, travolti inaspettatamente mentre si trovavano insieme. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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