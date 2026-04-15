Italia-Francia oggi Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Italia e Francia nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A a Budapest. La squadra italiana si prepara per il suo terzo impegno nella manifestazione in corso. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile anche in streaming. L'incontro rappresenta un passo importante nel percorso delle nazionali coinvolte in questa fase del torneo.

L’Italia si rimbocca le maniche in vista del fondamentale terzo impegno nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Inutile girarci attorno, ci troviamo di fronte ad un match da non sbagliare assolutamente per diversi motivi. Una vittoria cambierebbe ogni scenario del raggruppamento, rafforzando la prima posizione della nostra formazione. Stiamo parlando del match contro la Francia, vero e proprio spartiacque per la nostra rassegna iridata, che si disputerà nella giornata di oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 19.30 al Vasas Jégcentrum della capitale magiara. In primo luogo si tratterà di una sfida da vincere per ovvie motivazioni di classifica.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Francia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Italia-Francia oggi hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi 2026: orario, tv, programma, streamingPrende ufficialmente il via il cammino della nazionale italiana femminile di hockey ghiaccio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Italia-Slovacchia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia dell’hockey ghiaccio femminile è pronta per il secondo match negli attesissimi Campionati del Mondo di Prima Divisione Gruppo A 2026.