Israele la denuncia del Forum Cristiani Terra Santa | Un ebreo ha sputato sulla statua della Madonna Il video
Un episodio di intolleranza contro i cristiani si è verificato a Gerusalemme, secondo quanto denunciato dal Forum dei Cristiani di Terra Santa. Wadie Abunassar, coordinatore dell’organizzazione, ha riferito che un uomo ha sputato sulla statua della Madonna. La notizia è stata accompagnata dalla diffusione di un video che mostra quanto accaduto. La vicenda fa seguito ad altri episodi di tensione nella città, che coinvolgono diverse comunità religiose.
Un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato denunciato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. "Un partecipante alla Processione delle Bandiere sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione", scrive su X Abunassar postando il video in cui si vede il gesto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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