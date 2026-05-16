Israele la denuncia del Forum Cristiani Terra Santa | Un ebreo ha sputato sulla statua della Madonna Il video

Un episodio di intolleranza contro i cristiani si è verificato a Gerusalemme, secondo quanto denunciato dal Forum dei Cristiani di Terra Santa. Wadie Abunassar, coordinatore dell’organizzazione, ha riferito che un uomo ha sputato sulla statua della Madonna. La notizia è stata accompagnata dalla diffusione di un video che mostra quanto accaduto. La vicenda fa seguito ad altri episodi di tensione nella città, che coinvolgono diverse comunità religiose.

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