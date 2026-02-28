Israele-Usa attacchi contro l’Iran Trump | Difendiamo gli americani dalle minacce

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver avviato un'operazione in Iran con l’obiettivo di proteggere i cittadini americani dalle minacce percepite provenienti dal regime iraniano. La dichiarazione arriva mentre si intensificano le tensioni tra le due nazioni e si susseguono accuse di attacchi contro obiettivi iraniani. Il governo americano ha confermato l’inizio di questa operazione, senza fornire dettagli specifici sulle azioni intraprese.

“Abbiamo iniziato una grande operazione in Iran. L’obiettivo è difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano”. Lo ha annunciato Donald Trump in un video pubblicato su Truth. “Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando le minacce imminenti del regime iraniano, un gruppo feroce di persone molte dure e terribili”, ha detto nel messaggio di otto minuti. Le attività minacciose del regime “mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo”, ha messo in evidenza il presidente Usa. Poco dopo le 7,30 di questa mattina a Tel Aviv il ministro della Difesa Israel Katz aveva comunicato: “Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran per rimuovere le minacce allo Stato”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

