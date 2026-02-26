Lavoro nero e cibo senza tracciabilità sospesa attività di ristorazione in un locale a San Leone

Verifiche da parte della Guardia di finanza di Porto Empedocle: otto lavoratori irregolari e 200 chili di alimenti sequestrati Otto lavoratori in nero, alimenti privi di tracciabilità e in cattivo stato di conservazione, carenze igienico sanitarie nella cucina. È il quadro emerso da un controllo della Guardia di finanza che ha portato alla sospensione di un’attività di ristorazione sulla spiaggia di San Leone. L’intervento è stato eseguito dai militari della sezione operativa navale di Porto Empedocle appartenenti al reparto operativo aeronavale di Palermo. All’atto dell’ispezione è stata accertata la presenza di oltre il 60 per cento di lavoratori non regolarmente contrattualizzati: otto persone risultate completamente in nero. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

