Rendere pienamente accessibili i percorsi diagnostico-terapeutici per le persone con disabilità cognitive, sensoriali o comportamentali: è questo l’obiettivo del percorso Dama (Disabled Advanced Medical Assistance), un modello di presa in carico regionale presentato ieri in due affollatissime sale del Palazzo della Provincia di Perugia alla presenza dei direttori delle aziende ospedaliere e sanitarie, dei rappresentanti del mondo delle associazioni e dei dirigenti medici coinvolti nell’organizzazione dei percorsi. Il progetto nasce dall’esigenza di abbattere le barriere, spesso insormontabili, che alcune persone incontrano nell’ accesso alle cure: ostacoli che non derivano dalla mancanza di strutture, ma dall’assenza di percorsi adattati capaci di tenere conto delle loro specifiche complessità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via il progetto "Dama". Disabili, accesso alle cure: "Percorso personalizzato"

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Li rifarò presto, non immagini la bontà https://blog.giallozafferano.it/ricettechepassione/ricetta-biscotti-baci-di-dama-calabresi/ - facebook.com facebook