L’imprenditrice operata a Bergamo | Al Papa Giovanni ho capito la fortuna di avere accesso a cure gratuite

Un’imprenditrice abruzzese di origine greca ha condiviso sui social il suo soggiorno all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata sottoposta a un’operazione. Nel suo messaggio, ha evidenziato di aver compreso quanto sia importante avere accesso a cure gratuite in strutture pubbliche come quella bergamasca. La pubblicazione include il testo scritto che ha condiviso online.

Bergamo. Pubblichiamo il testo scritto condiviso sui social da Allegra Pomilio, imprenditrice e food creator abruzzese di origine greca, sul suo soggiorno all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La donna è conosciuta soprattutto per aver creato Mèlisses, una struttura di ospitalità sull'isola greca di Andros nelle Cicladi. La mia esperienza in ospedale a Bergamo è andata incredibilmente bene. Cerco sempre di guardare il lato positivo delle cose, e nonostante il dolore, ho imparato tanto in questi giorni. Un ricovero di cui non sapevo di aver bisogno! Quanto siamo fortunati ad avere accesso a cure mediche gratuite? E quanto siamo fortunati a sentirci al sicuro dentro un ospedale, senza preoccuparci se ci cadrà una bomba in testa? Ci ho pensato continuamente.