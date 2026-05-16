Isernia scontro con i contatori del gas | due famiglie evacuate

Due famiglie sono state evacuate questa mattina a Isernia dopo uno scontro tra un'auto e i contatori del gas in un condominio. L’incidente ha provocato una perdita di gas, costringendo i soccorritori a intervenire prontamente per mettere in sicurezza l’edificio. Le autorità hanno disposto l’evacuazione delle abitazioni coinvolte e stanno verificando le condizioni del veicolo e dei sistemi di distribuzione del gas. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incidente e le modalità di intervento del conducente.

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? Domande chiave Come ha fatto il conducente a salvarsi dopo l'impatto violento?. Perché i soccorritori hanno dovuto evacuare immediatamente le due famiglie?. Quali rischi concreti hanno presentato le perdite di gas per l'area?. Come verranno protette le condotte metanifere lungo le strade secondarie?.? In Breve Incidente avvenuto tra il 15 e il 16 maggio alle 1:30 in località Fragnete.. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Isernia hanno isolato l'area colpita.. Chiusura della SR 627 per due ore fino alle 3:30 del mattino.. Evacuazione preventiva di due nuclei familiari residenti nella zona di Campo Largo.. Un giovane conducente ha perso il controllo della vettura nella notte tra il 15 e il 16 maggio in località Fragnete, finendo fuori strada lungo la SR 627 al chilometro 72+100. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia, scontro con i contatori del gas: due famiglie evacuate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Forte odore di gas in strada: evacuate venti famiglie e chiuse al traffico due vie Agliana, fuga di gas durante i lavori stradali: famiglie evacuateAgliana (Pistoia), 30 marzo 2026 – Alcune famiglie sono state evacuate ad Agliana, a causa di una fuga di gas verificatasi in mattinata, all’incrocio... Tagli ai reparti ospedalieri, esplode la protesta: Fallimento dei parlamentari, Pronti anche al ricorsoDopo l’adozione del Programma operativo 2026-2028, si alza il livello dello scontro. Il sindaco di Isernia attacca commissari e politica, il M5S punta sul livello nazionale, il Pd annuncia battaglia a ... primonumero.it