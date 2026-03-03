Forte odore di gas in strada | evacuate venti famiglie e chiuse al traffico due vie

Questa mattina, intorno alle 9, una forte puzza di gas è stata segnalata tra via Mario Montanari e via Redipuglia. In seguito alle segnalazioni, venti famiglie sono state evacuate e due vie sono state chiuse al traffico per motivi di sicurezza. L'intervento dei tecnici è ancora in corso per identificare l'origine della fuga. La situazione ha causato disagi alla circolazione e alle abitazioni della zona.

Mattinata di disagi in zona via Montanari. Intorno alle 9 di questa mattina, martedì, numerose segnalazioni hanno fatto scattare l'allarme per una persistente e intensa puzza di gas avvertita distintamente tra via Mario Montanari e via Redipuglia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Forte odore di gas all’Agraria, evacuata la scuolaAscoli, 19 dicembre 2025 - Attimi di paura all'Agraria di Ascoli per un forte odore di gas nella scuola. Leggi anche: Sentono un forte odore di gas e chiamano i vigili del fuoco Contenuti utili per approfondire Forte odore Temi più discussi: Un forte odore di gas e l'esplosione nella palazzina (FOTO), Bruno Savoia è morto sotto le macerie. Tre feriti portati all'ospedale; L’odore di gas durava da giorni: sequestrata la palazzina di Prun; Concamarise, allarme per forte odore di gas in Municipio, evacuata abitazione adiacente; Perdita di gas all’asilo. Evacuati 48 bambini grazie alle maestre : Problema a una valvola. Forte odore di gas a Lurate Caccivio, evacuate le scuole: mattinata di controlli in tutto il paese, nessuna perdita trovataIl sindaco Serena Arrighi dispone l’evacuazione dopo numerose segnalazioni arrivate anche a lei: Evitate di fare i curiosi e restate in casa. Allarme chiuso alle 13: studenti in classe di nuovo. ciaocomo.it Un forte odore di gas e l'esplosione nella palazzina (FOTO), Bruno Savoia è morto sotto le macerie. Tre feriti portati all'ospedaleNEGRAR. Un forte odore di gas e il boato, un'esplosione devastante che ha portato al crollo di una palazzina. Un morto e tre feriti, il terribile bilancio. La vittima è Bruno Savoia di 68 anni, trovat ... ildolomiti.it Al suo passaggio gli agenti hanno sentito un forte odore di cannabinoidi - facebook.com facebook