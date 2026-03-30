Agliana fuga di gas durante i lavori stradali | famiglie evacuate

Ad Agliana, questa mattina, durante lavori stradali, si è verificata una fuga di gas all’incrocio tra via Selva e via Ticino. In seguito all’incidente, alcune famiglie residenti nelle vicinanze sono state evacuate dalle proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita.

Agliana (Pistoia), 30 marzo 2026 – Alcune famiglie sono state evacuate ad Agliana, a causa di una fuga di gas verificatasi in mattinata, all’incrocio tra via Selva e via Ticino. Si tratta di una fuga di gas a bassa pressione verificatasi durante lavori stradali. Sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto erano presenti i tecnici dell’azienda del gas di competenza e una pattuglia della Polizia municipale. In via precauzionale, come detto, è stata disposta l’evacuazione di alcune famiglie residenti nelle abitazioni adiacenti alla zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agliana, fuga di gas durante i lavori stradali: famiglie evacuate Articoli correlati Palermo, fuga di gas a Cinisi: evacuate alcune famiglieUna fuga di gas ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco a Cinisi, nel Palermitano, con l’evacuazione precauzionale di alcune abitazioni... Fuga di gas a Molinella durante lavori in strada | FOTOTre squadre dei vigili del fuoco in azione nel pomeriggio per una perdita dalla conduttura.