Isernia nuova ZTL nel centro | il sindaco convoca i cittadini

Il sindaco di Isernia ha convocato i cittadini per discutere l’introduzione di una nuova zona a traffico limitato nel centro storico. La modifica riguarda i percorsi di accesso per chi lavora nelle aree interne e le modalità di entrata per i residenti. Durante l’incontro sono state sollevate alcune proposte dai commercianti, che cercano soluzioni per mantenere la clientela senza compromettere la vivibilità del centro. La discussione si è concentrata sulle possibili alternative per regolare il traffico e garantire l’accesso alle attività commerciali.

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