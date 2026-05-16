Isernia nuova ZTL nel centro | il sindaco convoca i cittadini
Il sindaco di Isernia ha convocato i cittadini per discutere l’introduzione di una nuova zona a traffico limitato nel centro storico. La modifica riguarda i percorsi di accesso per chi lavora nelle aree interne e le modalità di entrata per i residenti. Durante l’incontro sono state sollevate alcune proposte dai commercianti, che cercano soluzioni per mantenere la clientela senza compromettere la vivibilità del centro. La discussione si è concentrata sulle possibili alternative per regolare il traffico e garantire l’accesso alle attività commerciali.
? Domande chiave Come cambieranno gli accessi per chi lavora nel centro storico?. Quali soluzioni proporranno i commercianti per non perdere i clienti?. Come influirà la nuova viabilità sulla gestione dei parcheggi cittadini?. Perché l'amministrazione ha scelto proprio ora di modificare il traffico?.? In Breve Incontro a Palazzo San Francesco giovedì 21 maggio alle ore 18.00.. Obiettivo bilanciare decoro urbano e necessità operative di commercianti e residenti.. Progetto include interventi su sicurezza stradale e gestione parcheggi nel centro storico.. Decisioni finali dipenderanno dai suggerimenti raccolti durante il tavolo di confronto.. Il sindaco Castrataro convoca i cittadini di Isernia giovedì 21 maggio alle ore 18. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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