La città storica riapre | il candidato sindaco Carbone invita i cittadini a un confronto sul rilancio del centro
La città storica si prepara a ripartire con un evento pubblico promosso dal candidato sindaco, che invita i cittadini a confrontarsi sul futuro del centro. L’iniziativa, intitolata “La città storica riapre”, rappresenta uno dei primi momenti della campagna elettorale teatina e si propone di coinvolgere la comunità in un dialogo aperto sulle prospettive di rilancio dell’area.
Si intitola “La città storica riapre” uno dei primi eventi pubblici della campagna elettorale teatina, organizzato dal candidato sindaco Alessandro Carbone, il primo a ufficializzare la sua candidatura. Carbone, che è appoggiato da quattro realtà - Chieti al centro, Chieti Scalo noi, Liberali per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Ecco il primo candidato sindaco di Chieti, Carbone presenta la coalizione: “Rimettiamo Chieti al centro”Sotto lo slogan “Rimettiamo Chieti al centro” ecco la prima tappa del lungo percorso fino alle prossime amministrative di Chieti, a primavera, per...
Amministrative 2026, inizia la parata dei big: l'onorevole Marattin a Chieti a sostegno del candidato sindaco CarboneIniziano gli arrivi dei “big” in vista delle elezioni amministrative in programma a Chieti il 24 e 25 maggio prossimi.
