Incrocio della Baraggia a Suno | il sindaco convoca i cittadini per fare il punto sulla sicurezza
Il comune di Suno ha convocato una riunione pubblica per discutere delle problematiche legate all’incrocio della Baraggia, un tratto stradale che ha registrato numerosi incidenti nel corso degli anni. La riunione è stata organizzata per ascoltare i cittadini e analizzare le eventuali soluzioni per migliorare la sicurezza dell’area. L’appuntamento si terrà nel centro del paese, coinvolgendo residenti, rappresentanti delle forze dell’ordine e tecnici comunali.
Il comune di Suno ha indetto una riunione pubblica per affrontare il problema dell’incrocio della Baraggia, un tratto stradale da anni al centro delle cronache locali per la sua elevata pericolosità. L'incontro si terrà venerdì 15 maggio alle ore 21 presso la sala del consiglio del municipio.Una.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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Panoramica sull’argomento
Argomenti più discussi: Due morti in un mese, cittadini contro l’incrocio maledetto: Subito il semaforo e la rotonda; Giovane in moto contro un muro: morto; Aveva 23 anni il motociclista morto a Suno: ha sfondato il muro di un edificio; Altro incidente al bivio tra Sologno e Caltignaga: Serve al più presto una rotonda.
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