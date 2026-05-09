Incrocio della Baraggia a Suno | il sindaco convoca i cittadini per fare il punto sulla sicurezza

Il comune di Suno ha convocato una riunione pubblica per discutere delle problematiche legate all’incrocio della Baraggia, un tratto stradale che ha registrato numerosi incidenti nel corso degli anni. La riunione è stata organizzata per ascoltare i cittadini e analizzare le eventuali soluzioni per migliorare la sicurezza dell’area. L’appuntamento si terrà nel centro del paese, coinvolgendo residenti, rappresentanti delle forze dell’ordine e tecnici comunali.

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