Merletti d’Autore | al Museo del Merletto di Burano un viaggio nell’arte dei Novecento

Al Museo del Merletto di Burano è stata inaugurata la mostra “Merletti d’Autore”, dedicata all’arte dei merletti italiani del Novecento. L’esposizione si concentra sugli anni Venti e Trenta, periodi in cui questa forma di artigianato ha raggiunto nuove espressioni artistiche. La rassegna presenta diversi esempi di merletti realizzati da autori riconosciuti, evidenziando le tecniche e i modelli di quegli anni.

Apre al Museo del Merletto di Burano la mostra “Merletti d’Autore”, un’esposizione che racconta uno dei momenti più significativi per le arti decorative italiane, con un focus sugli anni Venti e Trenta del Novecento. Il progetto, inserito nella quinta edizione della Biennale del Merletto, propone.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Viaggio nell’arte del Novecento. Via al corso dell’Università degli adultiAl Museo della Marineria di Cesenatico oggi si apre il nuovo corso di Storia dell’Arte. Leggi anche: Il mio viaggio nell’universo Rosai. La perla del Museo del Novecento Una raccolta di contenuti Si parla di: Merletti d’Autore. Merletti d’AutoreInaugura al Museo del Merletto di Burano l’esposizione dedicata ai Merletti d’Autore, con un focus sugli anni Venti e Trenta del Novecento. artribune.com Ladri al Museo di Isernia, rubati 200mila euro di merlettiUn furto è stato compiuto, probabilmente nella notte, al Museo Civico della Memoria e della Storia di Isernia. Sul posto al momento si trova la Polizia. Secondo quanto si apprende sarebbero stati ... rainews.it