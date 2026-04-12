L’artista Uman ha dato vita al murale Metamorfosi presso la comunità Ain Karim di Roma, un’opera concepita per raccogliere risorse destinate alle iniziative sociali della struttura. La cerimonia di presentazione ha la partecipazione dei familiari di Anna Laura Braghetti, figura chiave dietro il coordinamento delle attività della casa famiglia. Il legame tra arte e sostegno ai giovani del progetto Salim. La nuova opera pittorica non rappresenta soltanto un intervento estetico sul territorio, ma funge da motore economico per il progetto Salim. Questa iniziativa, strutturata con il contributo diretto degli ospiti e del personale operativo della casa famiglia, si concentra sull’accompagnamento degli adolescenti che attraversano momenti di difficoltà.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’arte salva i giovani: nasce il murale che finanzia il sociale

Nasce un nuovo ’centro giovani’: "Diventerà un presidio sociale"Nasce a Vetto un nuovo spazio per giovani nell’ambito della sicurezza urbana e della socialità dell’intera comunità vettese e non solo.

Freestyle, i giovani si esprimono: "Arte di strada: cultura e sociale"Un fenomeno quello della cultura hiphop che si è diffuso a macchia d’olio in tutta Italia già dall’inizio del 21esimo secolo, ma con una spinta...