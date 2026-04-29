Pestaggio di Malinconico in via Tagliamento | identificati tre giovani aggressori

Nel pomeriggio del Giovedì Santo, nel parcheggio di un supermercato in via Tagliamento, Nello Malinconico è stato aggredito da tre uomini con il volto coperto, che lo hanno colpito con delle spranghe di ferro. La polizia ha identificato i tre giovani coinvolti nell'aggressione. Nessuna altra informazione sulle ragioni o sui motivi dell'aggressione è stata resa nota. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Nel parcheggio di un supermercato di via Tagliamento, nel pomeriggio del Giovedì Santo, Nello Malinconico è stato colpito con delle spranghe di ferro da tre uomini con il volto coperto. È rimasto a terra, in una pozza di sangue, fino a quando gli altri clienti presenti non hanno bloccato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pestaggio in branco a Caserta, identificati tre giovani. La vittima ebbe danni permanenti Lancio di sassi contro stazione e treno: identificati tre giovaniVandali lanciano pietre contro la stazione ferroviaria di Chiavenna e danneggiano treno in servizio sulla linea Chiavenna-Colico, che subisce così... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Pestaggio di Malinconico in via Tagliamento: identificati tre giovani aggressori; Architetto pestato in Via Tagliamento, individuati i tre aggressori di Nello Malinconico; Aggredito nel parcheggio: Nello Malinconico ascoltato dagli investigatori; Aggressione ad Avellino, le indagini si stringono: individuata l'auto dei tre uomini. Architetto pestato in Via Tagliamento, individuati i tre aggressori di Nello MalinconicoAggressione nel parcheggio coperto del Dodecà di via Tagliamento: gli agenti della squadra Mobile di Avellino stanno per chiudere il cerchio sui tre responsabili del brutale ... ilmattino.it Massimiliano Gallo incanta il Marrucino: in scena l’ironia di “Malinconico. Moderatamente felice” ******************************************** Penultimo appuntamento per la stagione di prosa del teatro teatino. Il celebre avvocato d’insuccesso nato dalla penna di - facebook.com facebook