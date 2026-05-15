Tre fermi per il raid con spari e pestaggio nel centro | vittime e aggressori piantonati in ospedale

Nella serata di mercoledì, nel centro di Orta di Atella, si è verificato un episodio violento che ha coinvolto diverse persone. Durante l’evento, sono stati usati mazze da baseball e sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, creando scompiglio tra via Diaz e via Chiesa. Dopo l’accaduto, i carabinieri hanno eseguito tre fermi nell’ambito delle indagini. Le vittime e gli aggressori sono stati trasportati in ospedale e piantonati dalle forze dell’ordine.

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