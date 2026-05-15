Tre fermi per il raid con spari e pestaggio nel centro | vittime e aggressori piantonati in ospedale
Nella serata di mercoledì, nel centro di Orta di Atella, si è verificato un episodio violento che ha coinvolto diverse persone. Durante l’evento, sono stati usati mazze da baseball e sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, creando scompiglio tra via Diaz e via Chiesa. Dopo l’accaduto, i carabinieri hanno eseguito tre fermi nell’ambito delle indagini. Le vittime e gli aggressori sono stati trasportati in ospedale e piantonati dalle forze dell’ordine.
Tre fermi sono stati eseguiti dai carabinieri nell’ambito delle indagini sul violento episodio avvenuto nella serata di mercoledì nel centro di Orta di Atella, dove un pestaggio con mazze da baseball e l’esplosione di colpi d’arma da fuoco hanno seminato il panico tra via Diaz e via Chiesa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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