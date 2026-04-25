Puglia aumenta l' Irpef ma salve le fasce deboli I sindacati | Contrari all' incremento

In Puglia, è stato confermato che ci sarà un aumento dell'Irpef, come annunciato dal governatore durante un incontro con i rappresentanti sindacali regionali di Cgil, Cisl e Uil. Nonostante l'incremento, sono state mantenute inalterate le fasce di reddito più basse, che continueranno a beneficiare di aliquote ridotte. I sindacati si sono detti contrari alla decisione di aumentare le imposte, ma non hanno annunciato azioni concrete di protesta.

L'aumento dell'Irpef ci sarà sicuramente, lo ha confermato ieri il governatore Antonio Decaro ai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil. Ma non sarà necessario coprire interamente i 369 milioni di disavanzo sanitario. La Regione, infatti, sta rastrellando fondi dai bilanci di tutti i dipartimenti e delle agenzie controllate, soldi inutilizzati ed economie da realizzare attraverso dei tagli che serviranno a ripianare in parte il buco nei conti delle Asl. La cifra finale potrebbe aggirarsi sui 200 milioni di euro, questo vorrebbe dire che resterebbe un ammanco di 169 milioni che dovrebbe essere coperto con l'incremento dell'Irpef.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia, aumenta l'Irpef ma salve le fasce deboli. I sindacati: «Contrari all'incremento» Notizie correlate Emergenza abitativa. Recupero alloggi Erp, piano da 230mila euro: "Aiutare le fasce deboli"La Giunta ha dato il via libera al ‘Programma straordinario per il recupero e l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica’, affidando... Leggi anche: Pensioni minime, la Regione alza il sussidio: in arrivo 450 euro per le fasce deboli Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Buco nei conti delle Asl della Puglia, l'assessore: Se necessario l'aumento dell'Irpef è obbligato; Ridurre il disavanzo Sanità in Puglia, Decaro: Tagli alla politica per non usare al massimo leva fiscale; Sanità pugliese, buco da 369 milioni: verso aumento Irpef e tagli ai costi politici; Puglia, buco nella sanità da 369 milioni: possibile aumento dell’Irpef per i cittadini. Aumento Irpef in Puglia, la Cgil frena: Prima confronto e alternativeL’ipotesi di un aumento Irpef in Puglia per coprire il disavanzo della sanità accende il confronto tra Regione e parti sociali. La Cgil Puglia interviene con una posizione netta: prima di parlare di n ... pugliapress.org Buco nei conti delle Asl della Puglia, l'assessore: «Se necessario l'aumento dell'Irpef è obbligato»«Se servirà, toccheremo l'aliquota Irpef a copertura di quel disequilibrio che è dato da diverse motivazioni e da partite diverse, che stiamo anche discutendo a ... quotidianodipuglia.it Kyma Ambiente, confronto in Regione Puglia per il rilancio - facebook.com facebook Accordo Aeroporti di Puglia-ITA Airways: potenziati voli da Bari e Brindisi per Linate e Fiumicino x.com