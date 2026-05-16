iraq il nuovo primo ministro assume le funzioni durante la cerimonia ufficiale a baghdad

Il nuovo primo ministro dell'Iraq ha prestato giuramento e ha ufficialmente assunto le funzioni in una cerimonia che si è svolta a Baghdad. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti governativi e funzionari di stato. L’insediamento avviene in un momento di particolare attenzione politica nel paese. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo alle modalità dell’evento o alle dichiarazioni rilasciate durante la cerimonia.

Il nuovo primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha prestato giuramento e ha assunto le sue funzioni durante la cerimonia ufficiale a Baghdad. Subito dopo al-Zaidi è stato ricevuto dall’ex primo ministro Mohammed Shia al Sudani presso il Palazzo del Governo, sulla riva del fiume Tigri, nella zona Verde della capitale. Il parlamento iracheno ha votato e approvato il programma del governo di al-Zaidi e parte del gabinetto. La maggior parte dei 23 membri del suo gabinetto erano nuovi arrivati??nel governo, ma il ministro degli Esteri Fuad Hussein ha mantenuto il suo incarico. La politica irachena è soggetta a lunghi periodi di stallo. Al-Zaidi, un... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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