Il gelo tra Giuli e Buttafuoco ha preso il centro della scena alla Biennale di Venezia, con il ministro che ha deciso di non partecipare alla cerimonia ufficiale. La 61ª Esposizione Internazionale d’Arte si svolge tra tensioni e assenze, mentre le vicende tra i due protagonisti continuano a far parlare di sé, anche fuori dal contesto espositivo. La giornata si è svolta senza la presenza del ministro alla cerimonia di apertura.

Venezia – Non c’è pace per la 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, la Biennale di Venezia. Mentre la Laguna si prepara alla cerimonia corale nella mattinata di giovedì 19 marzo per l’inaugurazione dei nuovi ingressi e della riqualificazione dei Giardini – un momento simbolico di condivisione tra maestranze, curatori e città, realizzato grazie ai fondi del Pnrr – una densa colonna di fumo nero si è alzata mercoledì mattina, squarciando il clima già teso che avvolge l’istituzione. Un incendio, divampato intorno alle 10, ha interessato la copertura del Padiglione della Serbia. Secondo i rilievi dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono scaturite accidentalmente durante lavori alla guaina del tetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il gelo tra Giuli e Buttafuoco incendia la Biennale: il ministro diserta la cerimonia ufficiale a Venezia

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