Iraq rapita a Baghdad la giornalista americana Shelly Kittleson

Stasera a Baghdad si è verificato un episodio di rapimento che ha coinvolto una giornalista americana. Secondo quanto riferito, due veicoli sono stati coinvolti nel fatto, con uno dei mezzi che si è schiantato e poi fermato. La giornalista, identificata come Shelly Kittleson, è stata presa durante l'incidente. Le forze di sicurezza stanno indagando sull’accaduto.

La giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita stasera a Baghdad. Nel rapimento sono state coinvolte due auto, una delle quali si è schiantata ed è stata fermata. L’auto che trasportava la giornalista è fuggita dal luogo. A confermare il rapimento è stato anche il ministero dell’Interno iracheno, che però non ha confermato l’identità. “Il ministero dell’Interno annuncia che questa sera una giornalista straniera è stato rapita da individui non identificati. Le forze di sicurezza hanno immediatamente avviato un’operazione per individuare i responsabili, sulla base di informazioni precise e attraverso attività operative sul campo, seguendo i movimenti dei sequestratori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iraq, rapita a Baghdad la giornalista americana Shelly Kittleson Articoli correlati Giornalista americana rapita a Baghdad. Shelly Kittleson scrive anche per i media italiani. Trovata l’auto e arrestato un sospettoRoma, 31 marzo 2026 - Una giornalista americana - Shelly Kittleson - è stata rapita a Baghdad da un gruppo armato. Shelly Kittleson, chi è la giornalista Usa rapita a Baghdad: collabora con media italiani. L'agguato in centro, fermato un ?sospettoSi chiama Shelly Kittleson la giornalista americana rapita nel centro di Baghdad in Iraq. Iraq, rapita una giornalista americana a Baghdad: lavora anche per media italiani Aggiornamenti e notizie su Shelly Kittleson Shelly Kittleson, chi è la giornalista Usa rapita a Baghdad: collabora con media italiani. L'agguato in centro, fermato un sospettoSi chiama Shelly Kittleson la giornalista americana rapita nel centro di Baghdad in Iraq. A confermarlo è il Ministero dell'Interno iracheno in un comunicato ufficiale. ilmessaggero.it Baghdad, rapita la giornalista americana Shelly Kittleson: lavora anche per giornali italianiLa giornalista americana Shelly Kittleson è stata rapita martedì nella capitale irachena da uomini armati non identificati, secondo quanto confermato da fonti della sicurezza irachena. globalist.it