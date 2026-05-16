Iran Trump vicino a riprendere attacchi E Pezeshkian chiede al Papa di contrastare le richieste Usa
Secondo quanto riferito dalla Cnn, l’ex presidente statunitense sarebbe molto vicino a riprendere gli attacchi in Iran, dopo un periodo di relativa calma. La notizia arriva mentre un politico locale chiede al Papa di intervenire per contrastare le richieste degli Stati Uniti. Non ci sono ancora conferme ufficiali su eventuali decisioni imminenti, ma l’attenzione rimane alta su possibili azioni militari o diplomatiche in quella regione. La situazione resta complicata e monitorata da vicino dagli analisti internazionali.
Per la Cnn, Donald Trump non sarebbe mai stato così vicino, dall'inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi in Iran. Israele si starebbe già preparando alla possibilità di "giorni o settimane di combattimenti”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni
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