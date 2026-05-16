Il presidente dell’Iran scrive al Papa | Le nazioni contrastino le richieste degli Usa Cnn | Mai così vicini a una ripresa degli attacchi – La diretta

Il presidente iraniano ha scritto una lettera al Papa, invitandolo a coinvolgere le nazioni nella contrapposizione alle richieste degli Stati Uniti. Nel frattempo, fonti di intelligence segnalano che si avvicina una possibile ripresa degli attacchi, secondo quanto riferito dalla CNN. Nella stessa giornata, è stata annunciata una missione militare condotta con successo da forze armate statunitensi e nigeriane, con l’obiettivo di eliminare un noto terrorista attivo in diverse aree del mondo.

«Stasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa volta a eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo. Abu-Bilal al-Minuki, vicecomandante dell’Isis». Lo annuncia Donald Trump con un post su Truth. Secondo quanto riporta la Cnn, il presidente Usa non sarebbe «mai stato così vicino, dall’inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi contro l’Iran». Lo riferiscono fonti informate all’emittente, proprio quando il presidente americano è rientrato dalla Cina alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Papa Leone XIV replica a Trump: Non ho paura della sua amministrazione. Il Vangelo non deve...

Sullo stesso argomento

Iran, Pezeshkian scrive al Papa: “Le nazioni contrastino le richieste illegali degli Usa”In una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a opporsi a quelle che ha...

Trump: «Eliminato il numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki». La Cnn: «Mai così vicini a una ripresa degli attacchi in Iran» – La diretta«Stasera, sotto la mia guida, le coraggiose forze armate americane e le forze armate nigeriane hanno portato a termine in modo impeccabile una...

Il presidente USA sta perdendo la pazienza, intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei elogia la coraggiosa resistenza dell'Iran x.com

Trump-Gesandter ha detto che l'Italia dovrebbe essere invece dell'Iran alla Coppa del Mondo di calcio | Il nativo italiano Zampolli ne ha parlato con il presidente degli Stati Uniti e il capo della FIFA Infantino. L'Italia ha l'esperienza necessaria per una partecip reddit

Iran, Pezeshkian scrive a papa Leone: Gli Stati si oppongano alle richieste illegali degli UsaIn una lettera inviata al Pontefice, riporta l’agenzia Mehr, il presidente iraniano spiega che l’uso delle basi statunitensi negli Stati costieri del Golfo Persico per gli attacchi ha costretto Tehera ... editorialedomani.it

Il presidente dell'Iran al Papa: serve opposizione alle richieste di USA e IsraeleAGI - Il presidente dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha chiesto a Papa Leone XIV di opporsi alle azioni degli Stati Uniti e di Israele, accusandoli di aver commesso chiari crimini di guerra con l'offen ... msn.com