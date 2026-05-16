Iran lettera di Pezeshkian al Papa | Contrastare le richieste illegali degli Usa

Il presidente dell'Iran ha inviato una lettera al Papa, affrontando le richieste degli Stati Uniti considerate illegali. Nella missiva, si fa riferimento alla necessità di opporsi a queste richieste e si sottolinea l'importanza di mantenere una posizione ferma. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con richieste di intervento da parte della Santa Sede. La lettera è stata resa pubblica e ha suscitato reazioni ufficiali dai rispettivi governi.

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