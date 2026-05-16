Iran lettera di Pezeshkian al Papa | Contrastare le richieste illegali degli Usa

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente dell'Iran ha inviato una lettera al Papa, affrontando le richieste degli Stati Uniti considerate illegali. Nella missiva, si fa riferimento alla necessità di opporsi a queste richieste e si sottolinea l'importanza di mantenere una posizione ferma. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con richieste di intervento da parte della Santa Sede. La lettera è stata resa pubblica e ha suscitato reazioni ufficiali dai rispettivi governi.

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Il presidente dell’Iran  Masoud Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone XIV in cui, pur apprezzando la posizione morale del Pontefice riguardo alla guerra ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale adotti un approccio realistico ed equo e ha esortato le nazioni del mondo a “contrastare le richieste illegali e le politiche avventuristiche e pericolose degli Stati Uniti”. Ne danno notizia le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Mehr. La lettera di Pezeshkian al Papa. “La resistenza dell’Iran alle richieste illegali del governo degli Stati Uniti equivale a resistenza e difesa del diritto internazionale e degli alti valori umani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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