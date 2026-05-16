Iran lettera di Pezeshkian al Papa | Contrastare le richieste illegali degli Usa
Il presidente dell'Iran ha inviato una lettera al Papa, affrontando le richieste degli Stati Uniti considerate illegali. Nella missiva, si fa riferimento alla necessità di opporsi a queste richieste e si sottolinea l'importanza di mantenere una posizione ferma. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con richieste di intervento da parte della Santa Sede. La lettera è stata resa pubblica e ha suscitato reazioni ufficiali dai rispettivi governi.
Il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone XIV in cui, pur apprezzando la posizione morale del Pontefice riguardo alla guerra ha sottolineato la necessità che la comunità internazionale adotti un approccio realistico ed equo e ha esortato le nazioni del mondo a “contrastare le richieste illegali e le politiche avventuristiche e pericolose degli Stati Uniti”. Ne danno notizia le agenzie di stampa iraniane Tasnim e Mehr. La lettera di Pezeshkian al Papa. “La resistenza dell’Iran alle richieste illegali del governo degli Stati Uniti equivale a resistenza e difesa del diritto internazionale e degli alti valori umani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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