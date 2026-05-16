Iran Pezeshkian scrive al Papa | Le nazioni contrastino le richieste illegali degli Usa
Un funzionario iraniano ha scritto una lettera indirizzata al Papa, in cui chiede alle nazioni di opporsi alle richieste considerate illegali degli Stati Uniti. Nella missiva, l’individuo accusa Washington di aver commesso crimini di guerra. La comunicazione rappresenta un tentativo di coinvolgere la Santa Sede in una questione di forte tensione internazionale. La lettera è stata resa pubblica, suscitando reazioni e commenti da parte di vari analisti e osservatori diplomatici.
In una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente dell’Iran Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a opporsi a quelle che ha definito “richieste illegali” degli Stati Uniti, accusandoWashingtondi aver violato il diritto internazionale attraverso un’aggressione militare congiunta con Israele. A riportare la notizia è stata l’agenzia iranianaMehr. Nel testo, Pezeshkian sostiene che “l’aggressione israelo-americana” avrebbe provocato l’assassinio dell’Ayatollah Khamenei, di importanti figure politiche e militari e di 3.468 cittadini iraniani, oltre a ingenti danni a infrastrutture civili quali scuole, università, ospedali e luoghi di culto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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Radio1 Rai. . Dopo l’attacco a una portacontainer iraniana, droni di Teheran su alcune navi militari americane, lo scrive l’agenzia Tasnim proprio mentre il Presidente del Parlamento iraniano apre ad un secondo round di colloqui con gli Usa. Ad Islamaba facebook