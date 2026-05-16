Iran Pezeshkian scrive al Papa | Le nazioni contrastino le richieste illegali degli Usa

Un funzionario iraniano ha scritto una lettera indirizzata al Papa, in cui chiede alle nazioni di opporsi alle richieste considerate illegali degli Stati Uniti. Nella missiva, l’individuo accusa Washington di aver commesso crimini di guerra. La comunicazione rappresenta un tentativo di coinvolgere la Santa Sede in una questione di forte tensione internazionale. La lettera è stata resa pubblica, suscitando reazioni e commenti da parte di vari analisti e osservatori diplomatici.

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