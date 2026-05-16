iran legge per offrire 50 milioni a chi ucciderebbe donald trump

In Iran, è stata approvata una legge che offre 50 milioni di dollari a chiunque uccida l’ex presidente degli Stati Uniti. Oltre a lui, la lista del Parlamento include altri obiettivi, senza specificarne i nomi. La norma non chiarisce come lo Stato possa garantire legalmente il pagamento di tali somme, lasciando aperti dubbi sulle procedure e sulla legittimità di questa iniziativa. La decisione ha suscitato reazioni di preoccupazione a livello internazionale.

? Punti chiave Chi sono gli altri obiettivi indicati nella lista del Parlamento?. Come può lo Stato garantire legalmente il pagamento di tali somme?. Perché la morte di Khamenei ha scatenato questa specifica richiesta di vendetta?. Quali sono i rischi reali per la sicurezza dei leader mondiali?.? In Breve Bersagli indicati includono Benjamin Netanyahu, l'ammiraglio Brad Cooper e il comandante del CENTCOM.. La misura risponde alla morte della Guida Suprema Ali Khamenei avvenuta a fine febbraio.. Ebrahim Azizi ha presentato la proposta nel piano Controffensiva delle Forze Armate.. Campagne digitali via SMS hanno iniziato la mobilitazione internazionale nei primi giorni di marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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LIran conferma: «Unazione militare europea sarebbe considerata atto di guerra»

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