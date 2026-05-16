50 milioni di euro per uccidere Trump | la lauta ricompensa in un disegno di legge del parlamento iraniano

Un disegno di legge approvato dal parlamento iraniano propone una ricompensa di 50 milioni di euro a chi eliminerà il presidente degli Stati Uniti. La notizia è stata resa pubblica dalla televisione di Stato iraniana, con il presidente della Commissione Sicurezza Nazionale che ha confermato il contenuto della proposta. Il provvedimento, che prevede questa somma come ricompensa, è stato trasmesso nei mezzi di comunicazione ufficiali del paese.

Cinquanta milioni di euro a chi ucciderà il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La notizia è stata diffusa attraverso la tv iraniana di Stato, e a comunicarla è stato Ebrahim Azizi, presidente della Commissione Sicurezza Nazionale al Parlamento iraniano. Il disegno di legge, secondo Azizi, farebbe parte di un programma che va sotto il nome di “Controffensiva delle Forze Armate e di Sicurezza della Repubblica Islamica” e che prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro (ossia 58 milioni di dollari). Donald Trump, martirizzato come Khamenei. «Riteniamo che il vile presidente degli Stati Uniti, il sinistro e vergognoso primo ministro... 🔗 Leggi su Open.online

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