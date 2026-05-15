Giornata mondiale contro l' ipertensione | misurazione gratuita della pressione in centro

Domenica 17 maggio, in largo Ciro Menotti a Pisa, si terrà un evento dedicato alla misurazione gratuita della pressione arteriosa. L’iniziativa si svolgerà dalle 10 alle 17 e sarà organizzata dagli specialisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria locale. La giornata, dedicata alla sensibilizzazione contro l’ipertensione, prevede l’assistenza di medici e operatori sanitari che effettueranno controlli senza costi per i partecipanti. L’obiettivo è favorire il monitoraggio della pressione tra i cittadini e promuovere l’attenzione alla salute cardiovascolare.

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Pisa, 15 maggio 2026 – Domenica 17 maggio in largo Ciro Menotti, dalle 10 alle 17, si svolgerà l’iniziativa di misurazione gratuita della pressione arteriosa offerta dagli specialisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Sarà l’occasione per celebrare la Giornata mondiale contro l’ipertensione arteriosa, promossa in tutto il mondo dalla World Hypertension League e in Italia dalla Società italiana dell’Ipertensione arteriosa. La Giornata quest’anno ha come slogan: Controlliamo l’ipertensione insieme. I medici del Centro di riferimento regionale per la diagnosi e la terapia dell’ipertensione arteriosa dell’Aoup – centro di eccellenza... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giornata mondiale contro l'ipertensione: misurazione gratuita della pressione in centro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata mondiale contro l’ipertensione: in Largo Ciro Menotti si misura la pressione arteriosaDomenica 17 maggio, a Pisa, in largo Ciro Menotti, dalle 10 alle 17, misurazione gratuita della pressione arteriosa offerta dagli specialisti... Prevenzione Porte aperte ad Oculistica. Misurazione gratuita della pressioneHa preso il via oggi e prosegue fino al 14 la campagna di prevenzione “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma“. In occasione della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione arteriosa, alcuni degli specialisti Auxologico sono a disposizione a Milano e a Como per provare la pressione e fornire gratuitamente informazioni sul tema: consigli, prevenzione e terapie. auxologico. x.com Giornata mondiale contro l’obesità, 5 libri per insegnare ai bimbi a mangiare sano. La nutrizionista: Se volete che i vostri figli mangino frutta e verdura dovete dare l ...Quant’è importante garantire ai bambini una corretta alimentazione? Ogni anno, il 4 marzo si celebra il World Obesity Day, giornata mondiale contro l’obesità, coinvolgendo organizzazioni, associazioni ... ilfattoquotidiano.it A Bussolengo porte aperte all'ambulatorio di ipertensione arteriosaIn occasione della 22/a Giornata Mondiale contro l'Ipertensione Arteriosa, l'Uoc di Medicina Generale dell'Ospedale Orlandi di Bussolengo (Verona) apre le porte ai cittadini per una mattinata dedica ... ansa.it Giornata Mondiale del Libro reddit