prevenzione porte aperte ad oculistica misurazione gratuita della pressione

Oggi è iniziata la campagna di prevenzione “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma”, che durerà fino al 14. Durante questa settimana, presso il reparto di oculistica, vengono offerte misurazioni gratuite della pressione oculare. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di controlli regolari per prevenire problemi alla vista.

Ha preso il via oggi e prosegue fino al 14 la campagna di prevenzione "Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma ". Una iniziativa che mette al centro un obiettivo preciso: informare i cittadini sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce di una malattia che rappresenta una delle principali cause di cecità irreversibile. L' Azienda Ospedaliera di Perugia partecipa alla Settimana mondiale del glaucoma con l'iniziativa "Porte aperte in Oculistica", in programma martedì 10 dalle 8.30 alle 12.30 presso l'ambulatorio 21, blocco N, piano meno 1. Durante la giornata, specialisti oculisti e ortottisti saranno a disposizione per accogliere i cittadini, offrire informazioni sul glaucoma e misurare gratuitamente la pressione oculare.

