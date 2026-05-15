Ipertensione all' ospedale di Bussolengo prevenzione e controlli gratuiti | Se sottovalutata danni devastanti
In occasione della XXII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, l’ospedale “Orlandi” di Bussolengo organizza una mattinata dedicata alla prevenzione e ai controlli gratuiti della pressione sanguigna. L’iniziativa mira a sensibilizzare le persone sui rischi legati a questa condizione, sottolineando come una gestione accurata possa evitare danni gravi alla salute. Durante l’evento, saranno disponibili esami senza costi e incontri informativi per approfondire il tema dell’ipertensione e delle sue complicanze.
In occasione della XXII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, l’ospedale “Orlandi” di Bussolengo promuove una mattinata di prevenzione e informazione dedicata alla salute cardiovascolare. Domenica 17 maggio, dalle ore 9 alle 13, l’Ambulatorio 15 dei Poliambulatori aprirà le porte ai. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Sullo stesso argomento
All'Ospedale di Bussolengo apre l'ambulatorio per ipertensione: «Prendersi cura della pressione significa proteggere tutto l’organismo»L'attività ambulatoriale si svolgerà con cadenza settimanale: «L'obiettivo è prevenire le complicanze cardiovascolari e migliorare la qualità di vita...
Ipertensione per 1 italiano su 3, il 17 maggio controlli gratuiti in tutta Italia(Adnkronos) – Tra i più importanti fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca, l'ipertensione si stima colpisca a livello globale...
Giornata dell'ipertensione Lunedì 18 maggio, dalle 12 alle 18, nell’ambulatorio al quarto piano dell’ospedale (lato sinistro), sarà possibile sottoporsi alla misurazione della pressione arteriosa e ricevere un counseling dedicato all’automisurazione. Il personale facebook
Giornata dell'ipertensione all'ospedale di Vercelli dlvr.it/TSWZcR x.com
Giornata dell’ipertensione, controlli gratuiti all’ospedale Sant’Andrea di VercelliL’iniziativa del 18 maggio In occasione della Giornata mondiale dell’ipertensione arteriosa, l’ospedale Sant’Andrea di Vercelli promuove anche quest’anno un’iniziativa gratuita rivolta alla cittadinan ... valsesianotizie.it
Stavo per essere indotta a 27 settimane a causa di questa lettura in ospedale (186/113) reddit
Bussolengo, Porte Aperte all’ospedale Orlandi per la prevenzione dell’ipertensione arteriosaDomenica 17 maggio l’ospedale Orlandi di Bussolengo aprirà le proprie porte ai cittadini in occasione della XXII Giornata Mondiale contro ... giornaleadige.it