Ipertensione all' ospedale di Bussolengo prevenzione e controlli gratuiti | Se sottovalutata danni devastanti

In occasione della XXII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, l’ospedale “Orlandi” di Bussolengo organizza una mattinata dedicata alla prevenzione e ai controlli gratuiti della pressione sanguigna. L’iniziativa mira a sensibilizzare le persone sui rischi legati a questa condizione, sottolineando come una gestione accurata possa evitare danni gravi alla salute. Durante l’evento, saranno disponibili esami senza costi e incontri informativi per approfondire il tema dell’ipertensione e delle sue complicanze.

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