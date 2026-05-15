Ipertensione all' ospedale di Bussolengo prevenzione e controlli gratuiti | Se sottovalutata danni devastanti

Da veronasera.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della XXII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, l’ospedale “Orlandi” di Bussolengo organizza una mattinata dedicata alla prevenzione e ai controlli gratuiti della pressione sanguigna. L’iniziativa mira a sensibilizzare le persone sui rischi legati a questa condizione, sottolineando come una gestione accurata possa evitare danni gravi alla salute. Durante l’evento, saranno disponibili esami senza costi e incontri informativi per approfondire il tema dell’ipertensione e delle sue complicanze.

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In occasione della XXII Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa, l’ospedale “Orlandi” di Bussolengo promuove una mattinata di prevenzione e informazione dedicata alla salute cardiovascolare. Domenica 17 maggio, dalle ore 9 alle 13, l’Ambulatorio 15 dei Poliambulatori aprirà le porte ai. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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