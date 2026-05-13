Ipertensione per 1 italiano su 3 il 17 maggio controlli gratuiti in tutta Italia

Da webmagazine24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un italiano su tre soffre di ipertensione, una condizione che rappresenta uno dei principali fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca. Il 17 maggio si terranno controlli gratuiti in tutta Italia, offrendo l'opportunità di monitorare la pressione arteriosa senza costi. A livello mondiale, si stima che più di 1,28 miliardi di persone tra i 30 e i 79 anni siano affette da questa condizione.

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(Adnkronos) – Tra i più importanti fattori di rischio per infarto, ictus e insufficienza cardiaca, l'ipertensione si stima colpisca a livello globale oltre 1,28 miliardi di persone tra i 30 e i 79 anni. Circa la metà, però, non è consapevole della propria condizione e solo una minoranza riesce a mantenere valori pressori adeguatamente controllati.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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