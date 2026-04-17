Milano la Lega al centro del dibattito | economia e sicurezza in crisi

Sabato 18 aprile a Milano si terrà una manifestazione organizzata dalla Lega e dai Patrioti per l’Europa in piazza Duomo. La manifestazione coinvolge i temi dell’economia e della sicurezza, al centro delle discussioni politiche locali e nazionali. La presenza di rappresentanti politici e cittadini si concentrerà sulla situazione attuale di questi settori, con un’attenzione particolare alle questioni di interesse pubblico. La manifestazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla politica nazionale.

La politica padovana si prepara a un confronto diretto con i temi nazionali durante la manifestazione organizzata dalla Lega e dai Patrioti per l’Europa, prevista per sabato 18 aprile in piazza Duomo a Milano. Federica Pietrogrande, figura centrale della segreteria cittadina della Lega e con una lunga esperienza nel consiglio comunale e nelle commissioni territoriali di Verona e Padova, intende portare le istanze del tessuto produttivo veneto al centro dell’agenda politica europea, denunciando le difficoltà che colpiscono le famiglie e la sicurezza urbana. L’impatto dei conflitti globali sul microeconomia veneta. Il cuore della riflessione portata da Federica Pietrogrande riguarda la vulnerabilità delle economie locali di fronte all’instabilità internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, la Lega al centro del dibattito: economia e sicurezza in crisi Notizie correlate Dl Sicurezza, Salvini convoca federale Lega a Milano: al centro la stretta su armi e violenzeA pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi, l’obiettivo del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, resta solo uno: garantire... Conou, economia circolare dell’olio usato: qualità, legalità e nuove sfide normative al centro del dibattito.Il Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati (Conou) si trova ad affrontare un periodo di transizione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: Manifestazione contro la Costituzione, va vietata; Salvini lancia il raduno sovranista di Milano. E prende le distanze da Trump: Per lui la guerra è già finita parecchie volte; Il Trophy Tour di Lega Pallavolo Femminile fa tappa al centro Isokinetic in piazza Gae Aulenti a Milano; Salvini prepara la mobilitazione in vista del raduno dei Patrioti a Milano. Manifestazione della Lega a Milano, Salvini: Nessun Remigration summit o razzismo: in piazza per pace, lavoro e sicurezzaIl vicepremier smentisce il fatto che la manifestazione del 18 aprile sia un 'Remigration summit'. Previsto anche un corteo che partirà da Porta Venezia e arriverà in Duomo ... milanotoday.it Remigrazione in Duomo, scoppia il caso a Milano: Manifestazione contro la Costituzione, va vietataIl consiglio comunale pronto a chiedere a prefetto e questore una rilfessione sull'opportunità di autorizzare il summit previsto in Duomo per il 18 aprile. Furiosa reazione della Lega ... milanotoday.it DOPO AVER CONQUISTATO BAD BUNNY, MARÍA ZARDOYA AL PALCO DI MILANO: -1 GIORNO AL SUO CONCERTO Manca solo UN GIORNO! Domani, 17 aprile, l’atmosfera eterea di María Zardoya @maria.themarias avvolgerà il Teatro Arcim - facebook.com facebook Milano è città Medaglia d’Oro della Resistenza, non la città della remigrazione. Abbiamo scritto una lettera aperta alle istituzioni e a tutte le forze democratiche per chiedere di fermare l’evento. Oggi abbiamo consegnato le nostre firme in prefettura. @Possibile x.com