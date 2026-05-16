investopia milano ponte tra emirati e occidente per investimenti innovazione e nuove alleanze economiche

A Milano si è tenuta la quarta edizione di Investopia, il forum internazionale dedicato a investimenti e innovazione. L’evento è stato organizzato con il supporto del Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi e FG Consulting. La manifestazione ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi Paesi, con focus su opportunità di investimento, collaborazioni economiche e progetti di innovazione tra Emirati e Occidente. La giornata ha incluso incontri, presentazioni e discussioni su temi legati alla crescita economica e alle nuove alleanze strategiche.

A Milano si è svolta la quarta edizione di Investopia, il forum internazionale dedicato a investimenti e innovazione, promosso in collaborazione con il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi e FG Consulting. Dopo la crisi nel Golfo, gli Emirati rilanciano il dialogo con l’Occidente puntando su relazioni economiche solide e nuove opportunità di collaborazione con l’Italia. Nonostante le tensioni internazionali, gli Emirati confermano la forza e la resilienza della propria economia, mentre crescono gli investimenti e gli scambi commerciali con l’Italia, che hanno raggiunto il record di 9,5 miliardi di euro di export nell’ultimo anno. Il silenzio dei borghi pesa più delle parole. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Investopia, Milano ponte tra Emirati e Occidente per investimenti, innovazione e nuove alleanze

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