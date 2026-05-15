Investopia a Milano | l’asse con gli Emirati punta ai 40 miliardi

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si è tenuto un evento dedicato agli investimenti, durante il quale è stato annunciato un accordo con gli Emirati che prevede un investimento di 40 miliardi di dollari. Tra le questioni affrontate, si è parlato dell’impatto dei data center di una grande compagnia energetica sulla sovranità tecnologica europea. Sono stati inoltre individuati i settori strategici che beneficeranno di questa somma, senza tuttavia specificare i dettagli sui progetti o le tempistiche.

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? Domande chiave Come influenzeranno i data center di Eni la sovranità tecnologica europea?. Quali settori strategici riceveranno i 40 miliardi di dollari promessi?. Perché gli Emirati puntano sulla difesa marittima e l'intelligenza artificiale italiana?. Chi guiderà l'integrazione tra le filiere industriali italiane e i capitali arabi?.? In Breve Oltre 40 accordi bilaterali coinvolgono energia, spazio, minerali critici e intelligenza artificiale.. Partnership MGX, G42 ed Eni svilupperanno data center da 1 gigawatt in Italia.. Investimenti italiani verso gli Emirati cresciuti del 50% negli ultimi cinque anni.. Partecipano Ignazio La Russa, Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso e Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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