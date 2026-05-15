Investopia a Milano | l’asse con gli Emirati punta ai 40 miliardi

A Milano si è tenuto un evento dedicato agli investimenti, durante il quale è stato annunciato un accordo con gli Emirati che prevede un investimento di 40 miliardi di dollari. Tra le questioni affrontate, si è parlato dell’impatto dei data center di una grande compagnia energetica sulla sovranità tecnologica europea. Sono stati inoltre individuati i settori strategici che beneficeranno di questa somma, senza tuttavia specificare i dettagli sui progetti o le tempistiche.

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