Investe un pedone a Vicenza si ferma per insultarlo e poi fugge | trovato dai carabinieri dopo 6 mesi
Dopo sei mesi di indagini, i carabinieri hanno individuato un uomo di 42 anni di Cassola, accusato di aver investito un pedone a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista si sarebbe fermato subito dopo l’incidente, avrebbe insultato la vittima e poi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che hanno portato all’identificazione e alla localizzazione dell’uomo, che ora si trova sotto indagine.
Un 42enne di Cassola è stato individuato dalle forze dell'ordine dopo 6 mesi con l'accusa di aver investito un uomo a Bassano del Grappa (Vicenza). Secondo quanto raccontato dalla vittima nella denuncia, il 42enne si sarebbe fermato dopo l'incidente solo per insultare il pedone, per poi fuggire a bordo del Suv. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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