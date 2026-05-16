Investe un pedone a Vicenza si ferma per insultarlo e poi fugge | trovato dai carabinieri dopo 6 mesi

Dopo sei mesi di indagini, i carabinieri hanno individuato un uomo di 42 anni di Cassola, accusato di aver investito un pedone a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Secondo quanto ricostruito, l’automobilista si sarebbe fermato subito dopo l’incidente, avrebbe insultato la vittima e poi si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che hanno portato all’identificazione e alla localizzazione dell’uomo, che ora si trova sotto indagine.

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