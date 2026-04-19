Investe un ragazzino di 12 anni e fugge | rintracciato e arrestato dai carabinieri

Un ragazzo di 12 anni è stato investito e rimasto ferito da un'auto che è poi scappata via. Le forze dell'ordine hanno individuato e arrestato il conducente coinvolto nell'incidente. La polizia sta indagando sulla vicenda per chiarire le dinamiche dell’incidente e le responsabilità. La famiglia del ragazzo ha ricevuto assistenza mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Un ragazzino di 12 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un automobilista che si è dato alla fuga. L'episodio è avvenuto la sera del 18 aprile all'Aquila in via delle Grazie davanti alla basilica di San Bernardino, dove era in corso il concerto. Come riporta Ansa, il ragazzino è.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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