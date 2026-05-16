Investe agente durante il passaggio del Giro d' Italia | arrestato
Durante il passaggio del Giro d’Italia 2026 in via Solimena a Nocera Inferiore, il 14 maggio, un agente della Polizia Locale è stato investito. L’episodio si è verificato mentre l’agente svolgeva i servizi di sicurezza legati alla manifestazione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell’incidente o sulle conseguenze per l’agente. Immediati sono stati gli interventi delle forze dell’ordine, che hanno arrestato un uomo ritenuto coinvolto nell’accaduto.
A Nocera Inferiore, durante il passaggio del Giro d’Italia 2026 in via Solimena nella giornata del 14 maggio, si è verificato un grave episodio di violenza contro un agente della Polizia Locale impegnato nei servizi di sicurezza della manifestazione.Il fattoSecondo quanto ricostruito dal Comando. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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