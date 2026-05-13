Scuola chiuse per il passaggio del Giro d' Italia

L'amministrazione comunale di Rocca d'Evandro ha deciso di chiudere le scuole per l'intera giornata di venerdì 15 maggio a causa del passaggio del Giro d'Italia. La decisione riguarda tutte le strutture scolastiche presenti nel territorio comunale. La chiusura si rende necessaria per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico durante l'evento ciclistico. La comunicazione è stata diffusa tramite i canali ufficiali dell'ente locale.

L'amministrazione comunale di Rocca d'Evandro ha disposto la chiusura straordinaria dei plessi scolastici per l'intera giornata di venerdì 15 maggio. Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Emilia Delli Colli ed è stato preso in quanto nella stessa giornata è previsto il passaggio della.🔗 Leggi su Casertanews.it

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