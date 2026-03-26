L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 nella semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 disputata a Bergamo. Durante un’intervista, l’allenatore ha dichiarato che la squadra si prepara ora a giocare la finale, sottolineando l’importanza di un buon recupero e riconoscendo il valore della prestazione realizzata.

Inter News 24 L’ Italia compie la sua missione a Bergamo, superando con un netto 2-0 l’ Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026. Una prestazione di carattere che proietta gli Azzurri verso l’ultimo atto, dove si giocheranno il tutto per tutto per tornare nella massima competizione planetaria. Al termine della sfida, ai microfoni della Rai (fonte ufficiale delle dichiarazioni), è intervenuto il Commissario Tecnico Rino Gattuso, il tecnico calabrese che ha saputo ridare anima e grinta a un gruppo voglioso di riscatto. PAROLE – « C’è stato da faticare, non è stato facile e ci hanno sorpreso palleggiando. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gattuso ai microfoni Rai: «Andiamo a giocarci questa finale, recuperiamo bene. Siamo stati bravi, non era scontato»

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